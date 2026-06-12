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        FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II

        Unterzeichnung(en)

        Betrag
        150.000.000 €
        Länder
        Sektor(en)
        Moldau : 150.000.000 €
        Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
        Unterzeichnungsdatum
        29/06/2026 : 150.000.000 €
        Andere Links
        Related public register
        13/06/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II

        Übersicht

        Veröffentlichungsdatum
        8 April 2026
        Projektstatus
        Referenz
        Unterzeichnet | 29/06/2026
        20250068
        Projekttitel
        Projektträger – Finanzintermediär
        FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II
        ACCEPTABLE BANK(S)
        Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
        Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
        EUR 150 million
        not applicable
        Ort
        Sektor(en)
        Beschreibung
        Ziele

        Loan to the Republic of Moldova for the upgrading of agricultural value chains.

        Double intermediated facility to support the upgrading of agricultural value chains. The funds will be partially on lend to financial intermediaries originating loans for micro, small and medium-sized enterprises and mid-caps, and partially used to finance public infrastructure projects.

        Umweltaspekte
        Auftragsvergabe

        The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The borrower / financial intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EIB Environmental and Social Standards in respect of environmental and social matters, as appropriate.

        Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

        Under Global Europe NDICI guarantee

        Under EFSD+ Guarantee

        Phase
        In Prüfung
        Genehmigt
        Unterzeichnet
        12 Juni 2026
        29 Juni 2026
        Weitere Unterlagen
        13/06/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II

        Haftungsausschluss

        Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
        Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

        Dokumente

        Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II
        Datum der Veröffentlichung
        13 Jun 2026
        Sprache
        Englisch
        Bereich
        Finanzierung
        Nummer des Dokuments
        249399248
        Thema
        Umweltinformationen
        Art des Dokuments
        Formblatt ökologische und soziale Aspekte
        Projektnummer
        20250068
        Sektor(en)
        Durchleitungsdarlehen
        Regionen
        Osteuropa, Südkaukasus
        Länder
        Moldau
        Öffentlich zugänglich
        Jetzt herunterladen
        or Link zum projekt
        Link zum projekt
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        13/06/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II
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        FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II
        Datenblätter
        FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II

        Allgemeine Fragen und Anmerkungen

        Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
        Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
        Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
        Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

        Medienanfragen

        Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

        Beschwerdeverfahren

        Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

        „Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

        Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

        Weitere Veröffentlichungen