AP-HP SAINT-OUEN GRAND PARIS NORD

Le projet concerne la construction du campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord, qui regroupera sur un site unique une structure hospitalière abritant les activités médico-chirurgicales des hôpitaux Bichat et Beaujon de l'AP-HP, ainsi qu'une structure universitaire réunissant les activités d'enseignement et de recherche des Unité de Formation et Recherche (UFR) de médecine d'Université de Paris et de l'UFR de médecine bucco-dentaire pour l'ensemble de l'Ile-de-France.

Le regroupement des spécialités médicales sur un site unique permettra d'aménager des espaces adaptés à l'installation des technologies les plus récentes et à la mise en oeuvre des évolutions cliniques et organisationnelles nécessaires. Par ailleurs, la proximité physique avec les installations universitaires prévues sur le même campus favorisera les interactions interdisciplinaires et créera de meilleures conditions pour l'enseignement et la recherche dans le domaine médical. Le projet s'inscrit pleinement dans les plans régionaux de santé publique et vise spécifiquement à améliorer la qualité des services rendus, à les adapter aux besoins actuels de la population, à renforcer l'attractivité de l'hôpital dans la région et à améliorer les conditions de travail du personnel. Il devrait ainsi générer des retombées économiques significatives en matière de santé publique et de bien-être social pour l'ensemble de la population.