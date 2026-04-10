Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
    Meistbesuchte Seiten

        ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING

        Unterzeichnung(en)

        Betrag
        300.000.000 €
        Länder
        Sektor(en)
        Italien : 300.000.000 €
        Stadtentwicklung : 300.000.000 €
        Unterzeichnungsdatum
        8/06/2026 : 300.000.000 €
        Andere Links
        Related public register
        21/04/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING

        Übersicht

        Veröffentlichungsdatum
        15 April 2026
        Projektstatus
        Referenz
        Unterzeichnet | 08/06/2026
        20240851
        Projekttitel
        Projektträger – Finanzintermediär
        ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING
        INTESA SANPAOLO SPA
        Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
        Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
        EUR 300 million
        EUR 600 million
        Ort
        Sektor(en)
        Beschreibung
        Ziele

        The operation consists of a Framework Loan to Intesa Sanpaolo to support their lending activity to providers of social, affordable, and student rental housing solutions.

        The aim is to support affordable housing, including student accommodation, and the energy upgrade of the related buildings.

        Zusätzlichkeit und Wirkung

        The Project comprises the construction of a mix of some 5000 new and renovation of affordable and student housing units contributing to the promotion of Integrated Urban Development in Italian cities. The investment schemes will be part of well-defined integrated local urban development plans and will facilitate the development of sustainable communities, while contributing to the promotion of social mix and addressing the high demand for social housing in Italian cities. It will contribute to a more balanced local residential market along with a larger housing supply in Italian cities, thereby addressing the existing need stemming from low and middle-income households. The EIB financing will tackle the market gap resulting from an insufficient affordable housing supply by offering a long maturity at attractive financing costs, needed to keep rent levels low.

        Umweltaspekte
        Auftragsvergabe

        Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

        Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

        Phase
        In Prüfung
        Genehmigt
        Unterzeichnet
        10 April 2026
        8 Juni 2026
        Weitere Unterlagen
        21/04/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING

        Haftungsausschluss

        Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
        Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

        Dokumente

        Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING
        Datum der Veröffentlichung
        21 Apr 2026
        Sprache
        Englisch
        Bereich
        Finanzierung
        Nummer des Dokuments
        260426521
        Thema
        Umweltinformationen
        Art des Dokuments
        Formblatt ökologische und soziale Aspekte
        Projektnummer
        20240851
        Sektor(en)
        Stadtentwicklung
        Regionen
        Europäische Union
        Länder
        Italien
        Öffentlich zugänglich
        Jetzt herunterladen
        or Link zum projekt
        Link zum projekt
        Related public register
        21/04/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING
        Andere Links
        Übersicht
        ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING
        Datenblätter
        ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING

        Allgemeine Fragen und Anmerkungen

        Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
        Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
        Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
        Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

        Medienanfragen

        Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

        Beschwerdeverfahren

        Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

        „Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

        Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

        Weitere Veröffentlichungen