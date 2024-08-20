ZSE POWER DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS

Übersicht
The project will support ZSE Group's investments in the electricity distribution network. Specifically, these concern: - the construction and refurbishment of High Voltage (HV), Medium Voltage (MV) and Low Voltage (LV) overhead lines and underground cables; - the construction, extension and refurbishment of secondary substations; - the installation of new transformers and refurbishment of existing ones; - the automation and tele-control systems.
The aim is to support the upgrade, digitalisation and extension of the promoter's HV electricity distribution networks in both West and East part of Slovakia, over the period 2025-2026.
Some schemes may fall under Annex II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The schemes are expected to have limited environmental impact. The environmental and social due diligence will follow the programme lending approach according to the EIB's procedures and standards. It will focus on the promoter's capacity to implement the programme in line with the EIB environmental and social standards and requirements. The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability (CA&ES) objectives, in particular to climate mitigation
The promoter shall ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required
