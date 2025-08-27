Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
BPCE ACTION POUR LE CLIMAT V

Unterzeichnung(en)

Betrag
900.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 900.000.000 €
Energie : 900.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/02/2026 : 306.000.000 €
17/02/2026 : 594.000.000 €
BPCE ACTION POUR LE CLIMAT V

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/02/2026
20240640
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BPCE ACTION POUR LE CLIMAT V
BPCE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 900 million
EUR 1200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an intermediated lending facility in support of small to mid-sized renewable energy projects in France (onshore wind, photovoltaic, geothermal, biomass and biogas).

This project supports national and European targets related to renewable energy ("RE") generation and it will hence contribute to EU energy objectives, notably security of energy supply and tackling climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The EIB will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to ensure compliance with the national and European environmental and biodiversity regulations, as well as their capacity to support the EIB's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally relevant information.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU Procurement Directives, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
27 August 2025
17 Februar 2026
BPCE ACTION POUR LE CLIMAT V

