ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI II

Übersicht
The project will finance the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities 2025-2027 targeting innovative medicines focused on gastroenterology, immune-mediated conditions and rare diseases.
The aim is to support RDI in developing medicinal products to address unmet medical needs, promoting activities that generate significant positive impacts on knowledge, technology, and the environment. This is achieved through creating innovative processes and products, as well as enhancing skills development and upgrading.
The Project focuses on the research, development and commercialisation of medicinal products to improve the survival and quality of life of patients, by an established European Company. Therefore, the Project is aligned with the Pharmaceutical Strategy for Europe and the Strategic Plan for Horizon Europe 2025-2027 addressing the policy considerations for Cluster 1: Tackling disease and reducing disease burden, whilst contributing to the EIB's Innovation, Digital and Human Capital (IDHC) public policy goal.
The financing of this Project supports RDI activities, which generate significant positive knowledge, technology and environmental externalities, through the creation of innovative processes and products and through skills development and upgrading.
The EIB facility improves the diversification of the Borrower's financing sources and provides the company with access to long-term financing combined with flexible drawdown conditions, which better aligns with the time horizon and inherently higher level of uncertainty associated with RDI activities.
Where and if applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group's Environmental and Sustainability Policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) 'Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), will be checked during appraisal.
The EIB requires that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.