ARKEA RENEWABLE ENERGY II FL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The project consists of an intermediated loan in support of small to mid-sized renewable energy projects in France, carried out by private entities.
The aim is to finance small and mid-sized renewable energy projects (mainly commercial & industrial solar photovoltaic systems and onshore wind farms) carried out by private entities in France.
The present Framework Loan operation will support renewable energy investments (mainly solar photovoltaic) in France and will therefore contributing to the Climate Action & Environmental Sustainability.
The operation will generate energy savings and addresses negative climate and environmental externalities, a market failure, through the reduction of carbon emissions and other air pollution.
On project quality, the project is supported by adequate capabilities of the promoter. In terms of project results, the projects are expected to have a positive economic rate of return and are expected to generate a positive broader social benefit.
In addition, a transversal objective on improving access to finance in less developed and transition regions of France (EU cohesion area) is targeted considering the domestic and regional footprint on such areas of Credit Mutuel Arkea.
The EIB support to this operation is expected to accelerate and facilitate the implementation of the underlying Renewable Energy schemes, by lowering the associated cost of funding and offering a maturity beyond the tenor usually offered by commercial banks.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.