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ARKEA RENEWABLE ENERGY II FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 300.000.000 €
Energie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/05/2026 : 100.000.000 €
22/05/2025 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/05/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARKEA RENEWABLE ENERGY II FL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Mai 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/05/2025
20240563
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARKEA RENEWABLE ENERGY II FL
ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an intermediated loan in support of small to mid-sized renewable energy projects in France, carried out by private entities.

The aim is to finance small and mid-sized renewable energy projects (mainly commercial & industrial solar photovoltaic systems and onshore wind farms) carried out by private entities in France.

Additionality and Impact

The present Framework Loan operation will support renewable energy investments (mainly solar photovoltaic) in France and will therefore contributing to the Climate Action & Environmental Sustainability.

The operation will generate energy savings and addresses negative climate and environmental externalities, a market failure, through the reduction of carbon emissions and other air pollution.

On project quality, the project is supported by adequate capabilities of the promoter. In terms of project results, the projects are expected to have a positive economic rate of return and are expected to generate a positive broader social benefit.

In addition, a transversal objective on improving access to finance in less developed and transition regions of France (EU cohesion area) is targeted considering the domestic and regional footprint on such areas of Credit Mutuel Arkea.

The EIB support to this operation is expected to accelerate and facilitate the implementation of the underlying Renewable Energy schemes, by lowering the associated cost of funding and offering a maturity beyond the tenor usually offered by commercial banks.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
20 Mai 2025
22 Mai 2025
Weitere Unterlagen
27/05/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARKEA RENEWABLE ENERGY II FL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARKEA RENEWABLE ENERGY II FL
Datum der Veröffentlichung
27 May 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241243385
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240563
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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27/05/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARKEA RENEWABLE ENERGY II FL
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Übersicht
ARKEA RENEWABLE ENERGY II FL
Datenblätter
ARKEA RENEWABLE ENERGY II FL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen