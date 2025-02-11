SANTANDER PT LOAN TO SMES & MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation is a standard multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to finance small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Portugal.
The aim is to support eligible small and medium-sized investment projects in Portugal.
The proposed transaction consists of an intermediated loan with Banco Santander Totta ("BST"), a financially solid promoter and repeat counterparty of the EIB.
The operation will enable BST to finance small and medium-sized investment projects in eligible sectors carried out by SMEs and MidCaps enterprises operating in Portugal. The loan aims to promote and accelerate private sector investments as well as facilitating access to finance for SMEs and MidCaps, a backbone in terms of growth and employment for the Portuguese economy, and it will also target Cohesion Regions.
The energy shock of 2023, due to the war in Ukraine, had long lasting effects on the economy, with energy price volatility and supply chain disruption having induced to high inflation and stagnant growth. Although 2024 was marked by lower levels of inflation and easing monetary policy, economic growth in the Euro Area still appears to be sluggish with potential geopolitical tensions and increased trade protectionism for the year ahead putting pressure on the economy.
The EIB has a critical role in fostering on-lending to SMEs, whose role, also during periods of economic recovery, is key in driving economic growth and sustaining employment (Portugal still reports an employment rate of 6.4%, as of September 2024, higher than the EU average of 5.9%).
The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.