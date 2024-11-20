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SANTANDER ENHANCED ABS GREEN MORTGAGES

Unterzeichnung(en)

Betrag
76.896.816,3 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 76.896.816,3 €
Industrie : 76.896.816,3 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2024 : 76.896.816,3 €
Andere Links
Related public register
11/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER ENHANCED ABS GREEN MORTGAGES
Übergeordnetes Projekt
EU PROGRAMME LOAN FOR ABS OPERATIONS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Dezember 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2024
20240506
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SANTANDER ENHANCED ABS GREEN MORTGAGES
BANCO SANTANDER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 266 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will target 100% green mortgages by private individuals in Spain.

The aim is to enhance access to green mortgages for the final beneficiaries, in particular private individuals and homeowners' associations.

Additionality and Impact

By transferring the credit risk of the existing securitised consumer loans and leases portfolio, the proposed operation will reduce the risk-weighted assets and thus enable the Financial Intermediary, Santander Bank, to release regulatory capital. The capital relief provided will increase the Financial Intermediary's credit capacity and allow for the origination of new loans to Final Beneficiaries (private individuals) dedicated to support lending to highly energy efficient building construction. Such capital relief is not readily available from commercial financiers and therefore unlocks additional lending. 


Energy efficiency investments in buildings suffer from a number of market failures (negative CO2 externalities, asymmetric information, and split incentives). As a result of these market failures, investments in energy efficiency are at sub-optimal levels from a socio-economic perspective. The proposed operation is expected to contribute to the provision of high quality and energy efficient housing, and contributes to supporting the Spanish government's climate change mitigation ambitions by addressing the suboptimal levels of investments in highly energy efficient building construction and EE-eligible renovation.


The operation is expected to generate good economic and social benefits. The Financial Intermediary is deemed capable of implementing the project considering its overall experience on the Spanish market and previous EIB operations.


Some of the projects are expected to be located in less developed and transition cohesion regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

End beneficiaries will be individuals.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
20 November 2024
27 November 2024
Weitere Unterlagen
11/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER ENHANCED ABS GREEN MORTGAGES
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EU PROGRAMME LOAN FOR ABS OPERATIONS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER ENHANCED ABS GREEN MORTGAGES
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
234069200
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240506
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
11/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER ENHANCED ABS GREEN MORTGAGES
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Übersicht
SANTANDER ENHANCED ABS GREEN MORTGAGES
Datenblätter
SANTANDER ENHANCED ABS GREEN MORTGAGES
Übergeordnetes Projekt
EU PROGRAMME LOAN FOR ABS OPERATIONS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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