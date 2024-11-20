SANTANDER ENHANCED ABS GREEN MORTGAGES

Übersicht
The operation will target 100% green mortgages by private individuals in Spain.
The aim is to enhance access to green mortgages for the final beneficiaries, in particular private individuals and homeowners' associations.
By transferring the credit risk of the existing securitised consumer loans and leases portfolio, the proposed operation will reduce the risk-weighted assets and thus enable the Financial Intermediary, Santander Bank, to release regulatory capital. The capital relief provided will increase the Financial Intermediary's credit capacity and allow for the origination of new loans to Final Beneficiaries (private individuals) dedicated to support lending to highly energy efficient building construction. Such capital relief is not readily available from commercial financiers and therefore unlocks additional lending.
Energy efficiency investments in buildings suffer from a number of market failures (negative CO2 externalities, asymmetric information, and split incentives). As a result of these market failures, investments in energy efficiency are at sub-optimal levels from a socio-economic perspective. The proposed operation is expected to contribute to the provision of high quality and energy efficient housing, and contributes to supporting the Spanish government's climate change mitigation ambitions by addressing the suboptimal levels of investments in highly energy efficient building construction and EE-eligible renovation.
The operation is expected to generate good economic and social benefits. The Financial Intermediary is deemed capable of implementing the project considering its overall experience on the Spanish market and previous EIB operations.
Some of the projects are expected to be located in less developed and transition cohesion regions.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
End beneficiaries will be individuals.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.