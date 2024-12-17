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DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/03/2025 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 November 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/03/2025
20240481
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY
DRAEGERWERK AG & CO KGAA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 248 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's corporate R&D programme in its Medical Division for the period of 2025-2026 with a particular focus on connected health devices.

The aim is to support R&D and new product improvements of critical care medical devices to be used in acute care departments.

Additionality and Impact

The financing of this project supports medical technology RDI activities which generate significant positive knowledge externalities through the creation of innovative processes, products, and services and through skills development. The financing will contribute to upgrading and improving medical treatment. The operation supports the development of connected medical devices within hospital environments, thus contributing to better workflows in acute care as the promoter is active in patient surveillance and monitoring. The promoter's research activities target investment gaps in medical technology. The Borrower is a relatively small sized company and competing on a global scale against large non-EU conglomerates. The EIB provides access to financing on a long-term basis that will allow the Borrower to pursue medical RDI investments which by nature span over longer periods and for which financial success is more uncertain.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
17 Dezember 2024
24 März 2025
Weitere Unterlagen
19/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
19 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235498674
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240481
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Link zum projekt
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19/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY
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DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY
Datenblätter
DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen