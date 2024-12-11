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CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Benin : 35.500.000 €
Müllbeseitigung : 35.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2024 : 35.500.000 €
Andere Links
Related public register
01/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN - Notice d’Impact Environnemental & Social
Related public register
17/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2024
20240472
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN
SOCIETE DE GESTION DES DECHETS ET DE LA SALUBRITE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 36 million
EUR 71 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Le projet vise à moderniser le système de gestion des déchets solides du Grand Nokoué au Bénin, une région qui inclut 5 communes avec une population estimée à 2,73 millions d'habitants. Cette opération est le résultat de la "Clean Oceans Initiative", un effort commun pour le développement et la mise en œuvre de projets durables réduisant la pollution des océans, avec un accent particulier sur les déchets plastiques. Il s'agit d'un projet incluant plusieurs composantes. Ces dernières, identifiées à ce stade, sont les suivantes : 1. Le concept et la réalisation d'unités de tri au niveau de 60 points de regroupement (« PR ») communaux. 2. La construction de 4 centres de tri, qui seront localisés dans les communes d'Adjarra, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi et Ouidah. 3. La construction de 4 unités de compostage, localisés sur les mêmes sites que les centres de tri. 4. La construction d'une unité de biogaz sur le centre de tri de Sèmè-Podji. 5. La sécurisation environnementale des centres d'enfouissement technique (CET) de Ouèssè et Takon.

Le projet permettra de: a) développer l'utilisation de la séparation à la source des matières recyclables (papier/carton, plastique, verre, métal, etc.) au niveau des ménages du Grand Nokoué ; b) réaliser des installations pour le tri des produits recyclables ; c) développer des installations de compostage et du biogaz pour les déchets biodégradables ; d) mettre en place de systèmes de gestion des gaz et des lixiviats dans les décharges existantes.

Additionality and Impact

The solid waste management is considered as public goods. The service shall be delivered to all independently of their financial capacities. Thus, the promoter's ability to recover full costs especially in Benin is limited. The EIB will provide long-term financing beyond the economic life of the assets that would not be available on the market under the same conditions. The EIB's contribution is an important element of the overall financing plan in terms of additionality, diversification as well as duration and pricing. The EIB financing will help to reduce negative externalities affecting environmental protection and public health, while strengthening the recycling performance of the Nokoue region. Negative externalities related to waste management activities concern pollutants and greenhouse gas emissions, as well as costs related to damage to environmental protection and public health. In addition, the EIB has supported the promoter in identifying and in preparing the feasibility of the project within the context of the « Clean Oceans Project Identification and Preparation » (COPIP) programme. The project is fully aligned with the NDICI mandate that focuses on environment and climate change through promoting a sound management of chemicals and wast as well as the development priorities of the regional Team Europe Initiatives for Sub-Saharan Africa. The project also shares the development priorities of the regional Team Europe Initiatives for Sub-Saharan Africa, which focus on climate change adaptation and resilience and contributes to the EU-Africa's Global Gateway Investment Package. 


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La conformité du projet avec la législation nationale applicable en matière d'environnement et avec les principes environnementaux et sociaux de la BEI sera respectée, de même que les procédures des promoteurs en matière d'évaluation des incidences et de suivi environnemental.

La BEI exigera du promoteur qu'il veille à ce que la mise en oeuvre du projet se fasse conformément au Guide de passation des marchés de la BEI.

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
11 Dezember 2024
23 Dezember 2024
Weitere Unterlagen
01/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN - Notice d’Impact Environnemental & Social
17/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN - Notice d’Impact Environnemental & Social
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235867770
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240472
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
227840339
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240472
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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01/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN - Notice d’Impact Environnemental & Social
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Datenblätter
CLEAN OCEANS INITIATIVE GRAND NOKOUE BENIN

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