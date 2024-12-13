NIMES EAU & ASSAINISSEMENT

The appraised programme will consist in the renewal and upgrade of the water, wastewater and storm water infrastructures, bringing existing facilities into compliance with key European water directives as well as enhancing the water and service quality, together with flood protection. The investments will also enable the promoter to reduce energy consumption and to better cope with drought periods. Overall, the project is aligned with the European policy of the protection of the environment (cf. European Green Deal), consistent with the national / local priorities (e.g. 30-year water and sanitation master plans, Programme d'Action de Prévention des Inondations 3), and contributes to the EIB "Climate Action and Environmental Sustainability" cross-cutting objective.





In addition to the generated positive externalities (reduction of environmental impacts and avoided damages from extreme climate events), this EIB loan will also (i) provide the Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole ("Nîmes Métropole") with attractive terms and conditions (long tenor, grace period, flexible interest rates / disbursements / repayments) compared to those commonly available in the market, and (ii) improve and diversify Nîmes Metropole's funding base.





This key operation for the network will benefit to the entire promoter's service area (over 260,000 inhabitants) in a Cohesion Transition Area, and therefore supports the strengthening of the EU's economic, social and territorial cohesion.