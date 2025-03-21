Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
BRAC BANK GREEN LOAN FOR MSMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bangladesch : 60.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2025 : 20.000.000 €
30/12/2025 : 40.000.000 €
BRAC BANK GREEN LOAN FOR MSMES
BRAC BANK GREEN LOAN FOR MSMES
Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/12/2025
20240407
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRAC BANK GREEN LOAN FOR MSMES
BRAC BANK PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Green credit line to BRAC Bank to accelerate the transition to sustainable and circular production in the Bangladeshi private sector across the ready-made garment, textile and other export-focused sectors.

EIB will provide a green credit line to BRAC Bank PLC (Offshore Banking Unit) to support the private sector transition towards circular and green practices. The EIB financing, along with technical assistance delivered in parallel under the SWITCH to Circular Economy Initiatives program, will help scale up investments in energy efficiency, green transportation, clean energy and circularity in the private sector.

Additionality and Impact

EIB is providing a loan to BRAC Bank up to EUR 60 million with a tenor up to 12 years to finance green and circular projects of the private sector.

Bangladesh is a key trading partner for the EU and an important manufacturing hub for global supply chains. Garment and textile sectors are the main drivers of its economic growth and contribute to 85% of the exports. However, the private sector faces mounting demands from key trade partners to embrace circular economy practices and improve their manufacturing standards.

In response to this context, the EIB is providing a 100% Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) loan to BRAC Bank as part of the EU's green push for sustainable and circular value chains. By partnering with BRAC Bank, the EIB facility will address the funding gap in the uptake of green and circular business models by local producers in resource-intensive sectors, such as garment and textile. In combination with the technical assistance provided in parallel under the Switch to Circular Economy Value Chains, the financing will stimulate market demand and support BRAC Bank's lending to circular economy. 

The investment will advance several SDGs and contribute to the EU's Circular Economy Action Plan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
21 März 2025
30 Dezember 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRAC BANK GREEN LOAN FOR MSMES
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
239153997
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240407
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Bangladesch
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

