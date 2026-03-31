RIGA DISTRICT HEATING

Übersicht
The project will finance a four-year investment programme concerning the rehabilitation of the district heating network in Riga city.
In line with the EU and national energy efficiency objectives, the project will improve the energy efficiency and ensure the security of supply of the district heating system in Riga.
Based on its technical characteristics, the project (consisting of reconstruction of district heating pipelines) is not expected to be subject to any Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EC as amended by Directive 2014/52/EC), which will be confirmed during appraisal. Based on available information at this stage, the environmental impacts of the project are expected to be minor and related mainly to noise, vibration, dust, and traffic disruption, and mostly temporary during the construction, which will be mitigated through appropriate site organisation and construction management.
As a public undertaking operating in the utility sector, the Promoter is subject to public procurement and its procurement procedures need to be in line with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as transposed in the national legislation, with publication of the tender and award notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.