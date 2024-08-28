GLOBAL HEALTH MARKET-SHAPING FACILITY

Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Unterzeichnung(en)

Betrag
52.000.000 €
Sektor(en)
Gesundheit : 52.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2025 : 52.000.000 €
Datenblätter
Übersicht
Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juni 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2025
20240287
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 52 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project supports the manufacturers of medicines, vaccines, diagnostics and medical devices to scale and optimise their supply mechanisms to be able to meet global demand. The project is funded by a master guarantee facility in favour of the Bill & Melinda Gates Foundation that shapes healthy markets for critical products to ensure accessibility and affordability to low- and middle-income populations.

The operation is fully aligned with the priorities of Global Gateway as it supports the affordable access to medical products to tackle endemic, infectious and non-communicable diseases. It will also support the TEI on Manufacturing and Access to Vaccines, Medicines and Health Technologies (MAV+). Ensuring affordability and accessibility to quality medical products in LMICs will contribute to the eradication of poverty, which is a pillar of NDICI across all regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the sub-projects under the New Portfolio in compliance with the applicable national legislation and the relevant EIB Environmental and Social Standards.

The Bank will require that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
28 August 2024
24 Oktober 2025
30/08/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLOBAL HEALTH MARKET-SHAPING FACILITY
Datenblätter
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLOBAL HEALTH MARKET-SHAPING FACILITY
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
213746102
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240287
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
