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RAIFFEISEN UKRAINE GUARANTEE FACILITY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
3.900.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 3.900.000 €
Durchleitungsdarlehen : 3.900.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2025 : 3.900.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Januar 2026
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2025
20240207
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RAIFFEISEN UKRAINE GUARANTEE FACILITY II
RAIFFEISEN BANK JSC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 52 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an EU4Business Guarantee Facility (GF) - Partial Portfolio Guarantee to Raiffeisen Bank in Ukraine.

The aim is to enable the intermediary to improve lending terms and conditions and thus provide wider access to finance for micro-, small- and medium-sized enterprises in the country.

Additionality and Impact

This operation aims to support private sector development and provide financing to projects promoted by MSMEs in Ukraine, through a guarantee to Raiffeisen Bank Ukraine, thereby contributing to promote inclusive growth, sustain employment and reinforce long-term economic resilience.


The war triggered by the Russian invasion in February 2022 have disrupted and rerouted global supply chains, negatively impacting Ukrainian MSMEs. Migration of the workforce and a reduction in consumer demand have hampered business activity and economic growth. MSMEs, particularly those located near conflict zones, have been hit particularly hard, and many have been forced to relocate their operations, either to other parts of Ukraine or neighboring countries.


Thanks to this guarantee, the bank will be incentivised to enhance access to finance for riskier MSMEs by improving financing terms, including in the form of reduced collateral requirements and/or lower interest rates.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 September 2025
22 Dezember 2025

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen