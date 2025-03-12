VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN

Übersicht
The project concerns the electrification of airport operations, digitalisation and operational resilience upgrades, under the Venice airport 2021 Masterplan. Related works consist of the implementation of low carbon infrastructure, acquisition of electrical vehicles, upgrade of the electrical network, IT systems (including cybersecurity), waste management, runoff water treatment and other decarbonisation measures.
The aim is to finance the airport's Roadmap to Net Zero Carbon Emissions, through the electrification of ground handling operations, improvement of operational resilience, maintenance of the highest levels of safety and security, and upgrading the airport's equipment, systems and utilities.
The airport Masterplan, and therefore the Project components, fall under Annex II of the Directive 2011/92/EU amended by the Directive 2014/52/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (EIA Directive). As per the concession contract the Masterplan must undergo an EIA procedure and has therefore been screened in by the Competent Authority. Any alignment to this and to other national and EU environmental legislation, including the EU Directive on Energy Performance of Buildings and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during appraisal.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the European Commission will be duly informed, which will require the promoter to apply those rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.