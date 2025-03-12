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        VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN

        Unterzeichnung(en)

        Betrag
        80.000.000 €
        Länder
        Sektor(en)
        Italien : 80.000.000 €
        Verkehr : 80.000.000 €
        Unterzeichnungsdatum
        1/07/2026 : 80.000.000 €
        Andere Links
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        19/03/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN
        Zugehörige Pressemitteilungen
        Italy: EIB provides €80 million to improve energy efficiency and sustainability at Venice Marco Polo Airport
        Übergeordnetes Projekt
        ITALIAN AIRPORTS RESILIENCE&SECURITY UPGRADE PL

        Übersicht

        Veröffentlichungsdatum
        18 Februar 2025
        Projektstatus
        Referenz
        Unterzeichnet | 01/07/2026
        20240188
        Projekttitel
        Projektträger – Finanzintermediär
        VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN
        SAVE SPA
        Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
        Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
        EUR 80 million
        EUR 186 million
        Ort
        Sektor(en)
        Beschreibung
        Ziele

        The project concerns the electrification of airport operations, digitalisation and operational resilience upgrades, under the Venice airport 2021 Masterplan. Related works consist of the implementation of low carbon infrastructure, acquisition of electrical vehicles, upgrade of the electrical network, IT systems (including cybersecurity), waste management, runoff water treatment and other decarbonisation measures.

        The aim is to finance the airport's Roadmap to Net Zero Carbon Emissions, through the electrification of ground handling operations, improvement of operational resilience, maintenance of the highest levels of safety and security, and upgrading the airport's equipment, systems and utilities.

        Umweltaspekte
        Auftragsvergabe

        The airport Masterplan, and therefore the Project components, fall under Annex II of the Directive 2011/92/EU amended by the Directive 2014/52/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (EIA Directive). As per the concession contract the Masterplan must undergo an EIA procedure and has therefore been screened in by the Competent Authority. Any alignment to this and to other national and EU environmental legislation, including the EU Directive on Energy Performance of Buildings and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during appraisal.

        The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the European Commission will be duly informed, which will require the promoter to apply those rules.

        Phase
        In Prüfung
        Genehmigt
        Unterzeichnet
        12 März 2025
        1 Juli 2026
        Weitere Unterlagen
        19/03/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN
        Projekte zum thema
        Übergeordnetes Projekt
        ITALIAN AIRPORTS RESILIENCE&SECURITY UPGRADE PL
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        Zugehörige Pressemitteilungen
        Italy: EIB provides €80 million to improve energy efficiency and sustainability at Venice Marco Polo Airport

        Haftungsausschluss

        Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
        Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

        Dokumente

        Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN
        Datum der Veröffentlichung
        19 Mar 2025
        Sprache
        Englisch
        Bereich
        Finanzierung
        Nummer des Dokuments
        216982600
        Thema
        Umweltinformationen
        Art des Dokuments
        Formblatt ökologische und soziale Aspekte
        Projektnummer
        20240188
        Sektor(en)
        Verkehr
        Regionen
        Europäische Union
        Länder
        Italien
        Öffentlich zugänglich
        Jetzt herunterladen
        or Link zum projekt
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        Übersicht
        VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN
        Datenblätter
        VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN
        Zugehörige Pressemitteilungen
        Italy: EIB provides €80 million to improve energy efficiency and sustainability at Venice Marco Polo Airport
        Übergeordnetes Projekt
        ITALIAN AIRPORTS RESILIENCE&SECURITY UPGRADE PL

        Aktuelles und Storys

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        Allgemeine Fragen und Anmerkungen

        Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
        Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
        Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
        Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

        Medienanfragen

        Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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        Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

        „Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

        Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

        Weitere Veröffentlichungen