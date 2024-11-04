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BNPP SME & MIDCAP SUPPORT 2024

Unterzeichnung(en)

Betrag
103.518.109,92 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 103.518.109,92 €
Durchleitungsdarlehen : 103.518.109,92 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2024 : 103.518.109,92 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2024
20240036
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BNPP SME & MIDCAP SUPPORT 2024
BNP Paribas
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 104 million
EUR 900 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The guarantee instrument will enable the intermediary to provide new loans to small, medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in France.

The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries. At least 20% of the resources will support Climate Action, e.g. energy, transport and waste management projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". BNPP has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
4 November 2024
12 Dezember 2024
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EU PROGRAMME LOAN FOR ABS OPERATIONS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen