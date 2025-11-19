Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
RAIL ROUTE 4 REHABILITATION BAR-GOLUBOVCI

Unterzeichnung(en)

Betrag
63.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Montenegro : 63.000.000 €
Verkehr : 63.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2025 : 63.000.000 €
Veröffentlichungsdatum
18 Juli 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2025
20230948
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RAIL ROUTE 4 REHABILITATION BAR-GOLUBOVCI
ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 176 million
EUR 231 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the reconstruction of the Bar-Golubovci section, approximately 40 km of open electrified railway line, 17 km of station tracks and 6 km of shunting tracks. The section is part of the Bar-Vrbnica railway route which lies on the indicative Extended Orient/East Mediterranean Trans-European Network (TEN-T) core corridor (South East Europe Transport Observatory - SEETO Route 4).

The aim is to facilitate growth of rail traffic on the Montenegrin, Western Balkans and wider European railway network. This will result in time savings, vehicle operating cost savings, transport safety benefits, and environmental benefits in terms of reduction of greenhouse gases and pollutants.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU, and has therefore been subject to screening in line with the national legislation. An EIA report was prepared in 2024 and in Q1 2025, the EIA report has been submitted to the Competent Authority to carry out the applicable regulatory procedure. The project crosses for about 15km Lake Shkodër, an Emerald site (ME0000003) and RAMSAR site, as well as being located in the vicinity of another Emerald site Rumija (ME000000D) and relevant provisions related to the impact of the project on protected areas will be checked during the appraisal). The project has potential transboundary effects, and the measures to implement provisions of the Espoo Convention are to be appraised.

The promoter shall ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement legislation.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
19 November 2025
22 Dezember 2025
Weitere Unterlagen
08/07/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RAIL ROUTE 4 REHABILITATION BAR-GOLUBOVCI - ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
20/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAIL ROUTE 4 REHABILITATION BAR-GOLUBOVCI
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RAIL ROUTE 4 REHABILITATION BAR-GOLUBOVCI - ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2025
Sprache
Bosnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248850870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20230948
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Montenegro
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAIL ROUTE 4 REHABILITATION BAR-GOLUBOVCI
Datum der Veröffentlichung
20 Nov 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
234194924
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230948
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Montenegro
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
