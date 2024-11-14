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ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Energie : 80.000.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2024 : 80.000.000 €
19/12/2024 : 120.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL
Related public register
18/06/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL - Etude des sensibilités environnementale

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Dezember 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2024
20230941
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL
CREDIT MUTUEL ARKEA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 267 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Framework Loan will finance small- to mid-sized energy efficiency and renewable energy investments undertaken by public sector entities, local authorities and social housing organisms in France.

The aim is to finance small/medium projects carried out by local public entities, local authorities (including syndicates and mixed unions) and social housing organisms. The entire envelope will be dedicated to renewable energies (RE) investments, energy efficiency (EE) of existing buildings and soft mobility.

Additionality and Impact

The FL operation will support financings of small and mid-size energy efficiency investments for the benefit of local public entities, local authorities (including syndicates and mixed unions "syndicats mixtes") and social housing organisms. The entire envelope will be dedicated to renewable energies (RE) investments, energy efficiency (EE) of existing buildings, therefore contributing to the Climate Action & Environmental

 

Sustainability (CA&ES) component. The operation will generate energy savings and addresses negative climate and environmental externalities, a market failure, through the reduction of carbon emissions and other air pollution.

 

On project quality, the project is supported by adequate capabilities of the promoter. In terms of project results, the projects are expected to have a positive economic return and are expected to generate a broader positive social benefit.

 

In addition, a transversal objective on improving access to finance in less developed and transition regions of France (cohesion area) is targeted considering the domestic and regional footprint on such areas of Credit Mutuel Arkea.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
14 November 2024
19 Dezember 2024
Weitere Unterlagen
09/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL
18/06/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL - Etude des sensibilités environnementale

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
215574704
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230941
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL - Etude des sensibilités environnementale
Datum der Veröffentlichung
18 Jun 2025
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
247812960
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20230941
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL
Related public register
18/06/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL - Etude des sensibilités environnementale
Andere Links
Übersicht
ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL
Datenblätter
ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen