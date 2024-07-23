CGD LRS ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Through the intermediary, the linked risk-sharing operation (own-resources; full delegation) will support Midcaps and Public Sector Entities primarily based in Portugal.
The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries and ensure they continue to have the much needed liquidity to operate. The transaction fills a market gap by meeting the financial constraints of mid-caps facing economic uncertainty exacerbated by inflation, supply chain disruptions, energy security and lasting effects of the pandemic. The operation contributes to the EIB transversal Cohesion objective, estimating 64% of the Midcaps and Public Sector Entities beneficiaries to be in cohesion priority regions.
The proposed transaction consists of a fully-delegated linked risk sharing guarantee between the EIB and Caixa Geral de Depositos ("CGD"), a financially solid promoter and repeat counterpart of the EIB. The operation will enable CGD to finance small and medium-sized investment projects in eligible sectors carried out by Mid-Caps enterprises, as well as Public Sector Entities ("PSEs"), operating in Portugal.
The guarantee aims to promote and accelerate private sector investments as well as facilitating access to finance for Mid-Caps, a backbone, together with SMEs, in terms of growth and employment for the Portuguese economy. The operation will help addressing the working capital, liquidity needs and investment constrains of Mid-Caps.
The EIB requires that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.
The EIB requires that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.