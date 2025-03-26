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CSAS - PRAGUE AFFORDABLE HOUSING

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 60.000.000 €
Stadtentwicklung : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/05/2025 : 60.000.000 €
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04/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CSAS - PRAGUE AFFORDABLE HOUSING
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechien: EIB fördert in Prag bezahlbaren Wohnraum für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Story zum Projekt
Prag: Wohnen näher am Arbeitsplatz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 März 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/05/2025
20230895
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CSAS - PRAGUE AFFORDABLE HOUSING
DOSTUPNE BYDLENI CESKE SPORITELNY AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 188 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation is a framework loan to Ceska Sporitelna a.s. ("CSAS", acting as borrower) and its fully owned subsidiary, Dostupne bydleni Ceske sporitelny a.s. ("DBCS", acting as promoter) to develop affordable housing projects in Prague, Czech Republic. The project envisages over 700 newly constructed housing units, to be operated on long-term affordable basis (below the market price) and rented out to key workers such as nurses, teachers and public sector workers and it is the first project of this type in the country.

The operation is aimed at supporting the construction of new affordable housing units in Czech Republic.

Additionality and Impact

The Project is expected to provide new housing units for rent for low and moderate income households, including key workers from caring professions, responding to the current housing affordability crisis in Prague. The overall environmental and social impact of the Project is expected to be positive, with good energy efficiency standards and notable social externalities.


It will contribute to social inclusion and will improve the social mix. More widely, the Project is expected to contribute to inclusive urban development with improvements to the quality and attractiveness of the built environment including climate action measures. High energy efficiency standards will also lead to lower operating costs and energy bills for the income tenants. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
26 März 2025
21 Mai 2025
Weitere Unterlagen
04/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CSAS - PRAGUE AFFORDABLE HOUSING
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Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechien: EIB fördert in Prag bezahlbaren Wohnraum für Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CSAS - PRAGUE AFFORDABLE HOUSING
Datum der Veröffentlichung
4 Apr 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237484795
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230895
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
04/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CSAS - PRAGUE AFFORDABLE HOUSING
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CSAS - PRAGUE AFFORDABLE HOUSING
Datenblätter
CSAS - PRAGUE AFFORDABLE HOUSING
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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