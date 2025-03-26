CSAS - PRAGUE AFFORDABLE HOUSING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
The operation is a framework loan to Ceska Sporitelna a.s. ("CSAS", acting as borrower) and its fully owned subsidiary, Dostupne bydleni Ceske sporitelny a.s. ("DBCS", acting as promoter) to develop affordable housing projects in Prague, Czech Republic. The project envisages over 700 newly constructed housing units, to be operated on long-term affordable basis (below the market price) and rented out to key workers such as nurses, teachers and public sector workers and it is the first project of this type in the country.
The operation is aimed at supporting the construction of new affordable housing units in Czech Republic.
The Project is expected to provide new housing units for rent for low and moderate income households, including key workers from caring professions, responding to the current housing affordability crisis in Prague. The overall environmental and social impact of the Project is expected to be positive, with good energy efficiency standards and notable social externalities.
It will contribute to social inclusion and will improve the social mix. More widely, the Project is expected to contribute to inclusive urban development with improvements to the quality and attractiveness of the built environment including climate action measures. High energy efficiency standards will also lead to lower operating costs and energy bills for the income tenants.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.