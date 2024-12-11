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        PARIS DISTRICT HEATING CONCESSION

        Unterzeichnung(en)

        Betrag
        544.193.138,68 €
        Länder
        Sektor(en)
        Frankreich : 544.193.138,68 €
        Energie : 544.193.138,68 €
        Unterzeichnungsdatum
        16/06/2026 : 20.000.000 €
        16/06/2026 : 119.193.138,66 €
        16/06/2026 : 119.193.138,66 €
        16/06/2026 : 285.806.861,36 €
        Andere Links
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        17/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARIS DISTRICT HEATING CONCESSION

        Übersicht

        Veröffentlichungsdatum
        5 August 2024
        Projektstatus
        Referenz
        Unterzeichnet | 16/06/2026
        20230858
        Projekttitel
        Projektträger – Finanzintermediär
        PARIS DISTRICT HEATING CONCESSION
        VILLE DE PARIS
        Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
        Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
        EUR 900 million
        EUR 2006 million
        Ort
        Sektor(en)
        Beschreibung
        Ziele

        The project concerns an investment programme for the further development and decarbonisation of the Paris district heating network under its upcoming new concession agreement.

        The aim is to increase overall energy efficiency of the heating system by expanding the service to new areas, densifying the grid through new connections and upgrading it with new equipment and control systems, in line with the EU and national renewable energy targets. The project is also expected to substitute individual and central fossil fuels heating with more sustainable and efficient centralised heating systems, resulting in primary energy savings and reduction of emissions of greenhouse gases. The detailed project scope is not known at this stage.

        Umweltaspekte
        Auftragsvergabe

        Based on the technical characteristics and information provided at this stage, the project components would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA), 2014/52/EU amending 2011/92/EU, which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. Potential impacts such as air emissions, groundwater, surface water and soil contamination, impacts on Natura 2000 sites, or noise levels will be reviewed at appraisal.

        Should the concessionnaire be categorised as a public undertaking, as it will be operating in the utility sector, the Borrower would be subject to public procurement and its procurement procedures would need to be in line with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as transposed in the national legislation, with publication of the tender and award notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

        Phase
        In Prüfung
        Genehmigt
        Unterzeichnet
        11 Dezember 2024
        16 Juni 2026
        Weitere Unterlagen
        17/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARIS DISTRICT HEATING CONCESSION

        Haftungsausschluss

        Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
        Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

        Dokumente

        Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARIS DISTRICT HEATING CONCESSION
        Datum der Veröffentlichung
        17 Dec 2024
        Sprache
        Englisch
        Bereich
        Finanzierung
        Nummer des Dokuments
        233174789
        Thema
        Umweltinformationen
        Art des Dokuments
        Formblatt ökologische und soziale Aspekte
        Projektnummer
        20230858
        Sektor(en)
        Energie
        Regionen
        Europäische Union
        Länder
        Frankreich
        Öffentlich zugänglich
        Jetzt herunterladen
        or Link zum projekt
        Link zum projekt
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        Datenblätter
        PARIS DISTRICT HEATING CONCESSION

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        Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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