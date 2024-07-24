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HAIZEA WIND GREEN LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 35.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/08/2024 : 35.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/08/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAIZEA WIND GREEN LOAN
Übergeordnetes Projekt
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 März 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/08/2024
20230806
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HAIZEA WIND GREEN LOAN
HAIZEA BILBAO SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 83 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will support the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of towers, monopiles and transition pieces for offshore wind farms, carried out in the existing site in Spain over the period 2024-26. Additionally, the green loan will finance selected investments to deploy Advanced Manufacturing Technologies (AMT), automation and digitalisation.

The aim is to allow the promoter to develop new solutions for the wind sector, improve operational efficiency and add production capacity for traditional and large diameters WTGs supporting structures.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project entails the expansion of an existing facility that might require an Environmental Impact Assessment (EIA) according to the Directive 2011/92/EU amended by the Directive 2014/52/EU. The outcome of the screening process carried out by the local competent environmental authorities and the environmental details will be verified during the Project due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation then the European Commission will be duly informed, which will require the promoter to apply those rules.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 Juli 2024
1 August 2024
Weitere Unterlagen
13/08/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAIZEA WIND GREEN LOAN
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAIZEA WIND GREEN LOAN
Datum der Veröffentlichung
13 Aug 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
188212084
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230806
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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13/08/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAIZEA WIND GREEN LOAN
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Datenblätter
HAIZEA WIND GREEN LOAN
Übergeordnetes Projekt
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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