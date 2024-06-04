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HYPO BANK BURGENLAND LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 30.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2024 : 30.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Februar 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/07/2024
20230757
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HYPO BANK BURGENLAND LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
HYPO-BANK BURGENLAND AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a loan dedicated to small and medium size investments carried out mainly in the region of Burgenland, Austria, by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps.

The aim is to enhance access to finance for SMEs and mid-caps.

Additionality and Impact

The project contributes to the Bank's lending priority objectives on SMEs, as well as on climate action and cohesion. Through an intermediated approach, the Bank will reach SMEs and MidCaps financing small and mid-size projects, which could otherwise not be reached. In addition, the operation supports the financial intermediary's sustainability strategy, increasing its lending in the sector and diversifying its funding sources. The project addresses a number of market failures: From the continuously existing and further widening financing gap stemming from higher interest rates for SMEs to the gap in long tenor financing for Climate Action projects. EIB is providing adequate financing sources in terms of pricing and longer maturities, whilst contributing to the diversification of the funding base. The EIB's contribution will be most visible on the financial contribution side by accelerating the fundraising and crowding in other financiers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
4 Juni 2024
29 Juli 2024

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen