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RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 10.010.000 €
Portugal : 10.010.000 €
Dänemark : 10.010.000 €
Energie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2024 : 4.970.000 €
11/12/2024 : 10.010.000 €
11/12/2024 : 10.010.000 €
11/12/2024 : 10.010.000 €
Andere Links
Related public register
02/07/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2024
20230665
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
RONDO ENERGY INC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 78 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the deployment of the European demonstration pipeline of RONDO's power-to-heat energy storage solution to decarbonize industrial heat supply. It includes the construction and operation of three Rondo Heat Batteries (RHB100) with 100MWh storage capacity each in Denmark, Portugal and Germany and the related research and development activities.

RHB is an innovative power-to-heat solution to decarbonize heat supply by storing electricity produced by variable RES in the form of heat and ensuring continuous heat supply for utility and industrial use

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 Juni 2024
11 Dezember 2024
Weitere Unterlagen
02/07/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
213749599
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Deutschland
Portugal
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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02/07/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Andere Links
Übersicht
RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Datenblätter
RONDO DEMONSTRATION PIPELINE (IEU GT2)-CATALYST
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen