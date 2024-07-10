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AFFORDABLE HOUSING SALZBURGER SPARKASSE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 50.000.000 €
Stadtentwicklung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/07/2024 : 50.000.000 €
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Reichlich Platz zum Wohnen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/07/2024
20230663
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE HOUSING SALZBURGER SPARKASSE
SALZBURGER SPARKASSE BANK AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Through the intermediary, the operation will support limited-profit housing development companies, commercial property companies and local authorities.

The aim is to support the construction of new social and affordable housing units in the region of Salzburg, Austria. It will include a 25% climate action and environmental sustainability (CAES) component.

Additionality and Impact

The Project comprises the construction of some 1000 new social and affordable housing units, contributing to the promotion of Integrated Urban Development across Salzburg Federal State. The investment schemes will be part of well-defined integrated local urban development plans and will facilitate the development of sustainable communities, while contributing to the promotion of social mix and addressing the high demand for social housing in cities in the region. It will contribute to a more balanced local residential market along with a larger housing supply in cities across Salzburg Federal State, thereby addressing the existing need stemming from low and middle-income households. The EIB financing will tackle the market gap resulting from an insufficient affordable housing supply by offering a long maturity at attractive financing costs, needed to keep rent levels low.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
10 Juli 2024
16 Juli 2024
Weitere Unterlagen
13/07/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING SALZBURGER SPARKASSE
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Österreich: EIB und Sparkassen finanzieren den Bau bezahlbarer Wohnungen in Salzburg und Tirol

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING SALZBURGER SPARKASSE
Datum der Veröffentlichung
13 Jul 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
213833447
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230663
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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