SEDIF EAU POTABLE

Le projet vise à maintenir le respect de la directive sur l'eau potable (2020/2184/UE) et de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE). Plusieurs composantes du projet pourraient relever de l'annexe II de la directive 2011/92/UE relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE. Des procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement sont menées lorsque les autorités compétentes l'exigent, et des mesures d'atténuation sont appliquées lorsque c'est nécessaire. Le cas échéant, les exigences des directives «Habitats» et «Oiseaux» (92/43/CEE et 2009/147/CE) seront vérifiées lors de l'instruction. L'instruction de la Banque se concentrera sur la capacité du promoteur à appliquer correctement ces directives de l'UE en matière de gestion de l'environnement. Le projet devrait contribuer aux objectifs de l'action pour le climat et de la durabilité environnementale, en particulier à l'adaptation au changement climatique, à l'utilisation durable et à la protection des ressources en eau, à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Le projet devrait apporter des avantages sociaux (réduction des nuisances et amélioration de la santé publique) à tous les habitants de la zone de desserte du SEDIF, en particulier aux habitants du voisinage des sites de production. Sa conformité aux normes sociales de la Banque sera vérifiée lors de l'instruction.