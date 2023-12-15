ALPHA BANK LRS ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Risk-sharing instrument aimed at supporting mid-caps in Greece that are active in sectors that are in line with the EIB's long-term mission.
The aim is to enhance access to finance for mid-caps in Greece.
This linked risk sharing operation is designed to provide support to mid-caps in access to finance and to contribute to long-term economic growth. The operation addresses the underlying market failure of access to finance faced by Mid-Caps due to information asymmetries and credit considerations. Given the economic uncertainty exacerbated by supply chain constraints, inflation, rising interest rates, energy security constraints and the ongoing war in Ukraine, the proposed operation may alleviate some of the pressures faced by the real economy. The guarantee operates by providing capital relief to the Financial Intermediary and thereby free up additional lending capacity, thus enabling them to channel funds into transactions that they would likely not have financed without the EIB's intervention and at more beneficial terms (for example longer tenors, lower interest rates, lower collateral requirements). More specifically, the operation is anticipated to support social objectives such as employment via the provision of eligible transactions such as loans for working capital and investment purposes to mid-caps.
The Financial Intermediary is an established player in the local market and a repeat client of the EIB, with an excellent track record in implementing EIB products. It is an innovative product for the Greek market, complements EIF offerings in the local SME sphere and is generally expected to carry a signalling effect to the market, reduce risk perceptions and crowd in other private financiers.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.