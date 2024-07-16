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DESIO INNOVATION LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 60.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2024 : 60.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und Banco Desio mobilisieren bis zu 400 Mio. Euro für KMU- und Midcap-Investitionen in Innovation

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Januar 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2024
20230542
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DESIO INNOVATION LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan will finance eligible investments made by small and medium-sized enterprises (at least 70%) and mid-caps (up to 30%) in Italy.

The aim is to finance small/medium projects carried out by the final beneficiaries. Up to 30% of the operation will be dedicated to innovation.

Additionality and Impact

This intermediated operation with Banco Desio eases financial constraints for SMEs and MidCaps in Italy and is also expected to support innovation (min. 30%) The operation addresses the failure in financial markets for SMEs and MidCaps arising from limited access and/or high cost of financing charged by creditors as a result of information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring which is even stronger for innovative companies. The operation is expected to contribute to financing of smaller innovative companies in Italy which generate significant positive externalities through the creation of innovative processes, products or services. Through advantageous terms such as longer tenor and flexible drawdowns, the EIB contribution to the project is very good.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
16 Juli 2024
18 Dezember 2024
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und Banco Desio mobilisieren bis zu 400 Mio. Euro für KMU- und Midcap-Investitionen in Innovation

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Italien: EIB und Banco Desio mobilisieren bis zu 400 Mio. Euro für KMU- und Midcap-Investitionen in Innovation
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen