BOV LRS ENHANCED MIDCAPS SUPPORT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
This operation involves a Linked Risk Sharing guarantee on new financing for mid-caps in Malta, facilitated through Bank of Valletta plc. More specifically, it is an unfunded risk participation scheme under a full delegation approach, where the EIB covers up to 50% of losses on defaulted loans within a portfolio dedicated to Maltese mid-caps.
The aim is support the mid-caps investment initiatives and working capital needs. Through this operation, the EIB and the financial intermediary aim to improve access to finance for the final beneficiaries, fostering economic resilience amid challenges such as the conflict in Ukraine, supply chain disruptions, energy concerns, rising interest rates, and the ongoing effects of the pandemic.
This Linked risk sharing operation is designed to provide support to Mid-caps in Malta to facilitate their access to finance and contribute to the long-term economic growth of the Maltese economy. The operation addresses market failures in access to finance faced by Final Beneficiaries due to information asymmetries and credit considerations on the Financial Intermediaries. The Financial Intermediary of the present operation is an established player in the target market having successfully implemented various risk sharing instruments in the market. The EIB guarantee may alleviate capital and credit related aspects thereby freeing up additional lending capacity.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.