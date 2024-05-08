POSTE ITALIANE SUSTAINABLE INNOVATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Verkehr und Lagerei
The project will finance the development and modernisation of a postal services provider in Italy.
The aim is to finance the promoter's investment plan focusing on advanced IT solutions, improvements of mail and parcel logistics.
The Project contributes to the Public Policy Goal Innovation, Digital and Human Capital (RDI) and horizontal objectives Economic and Social Cohesion as well as Climate Action and Environmental Sustainability. Postal services are recognised as enabling communication infrastructures providing services of general economic interest. Postal networks are critical for the good functioning of services for citizens, companies and the government, and thus play a key role in an effective and dynamic EU Single Market. Digitalisation of these networks enable the e-economy and the integration of domestic and international supply chains. The Project is therefore expected to have a multiplier effect for the overall economy, supporting innovation and competitiveness, and enabling productivity gains in logistics and communication. Moreover, the Project ensures financial and social inclusion to many rural communities thanks to the vast postal network of the promoter. The EIB funding is expected to positively contribute to the Promoter's diversification in financing sources and improvement of its financial profile by providing a stable source of funds at competitive conditions.
The implementation of postal and logistics systems and its related IT developments is not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU.
The promoter is a public entity operating in the postal sector and therefore subject to public procurement regulation. The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the project have been / will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.