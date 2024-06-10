SYDBANK LRS ENHANCED SUPPORT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists in a guarantee covering a portfolio of loans to mid-caps operating across all EIB's eligible sectors in the country. More specifically, the EIB guarantee (an unfunded risk participation scheme under a full delegation approach) will cover up to 50% of the losses with respect to each defaulted loan of a portfolio.
The aim is to enable the intermediary to provide more loans to the target beneficiaries.
The proposed Linked Risk Sharing ("LRS") operation will support Mid-Caps in Denmark, Germany and potentially other EU Member States to foster access to liquidity and therefore enable long term economic growth. The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by final beneficiaries due to information asymmetries and credit risk considerations on the side of the Financial Intermediaries.
This first LRS operation in Denmark aims to channel resources toward financing working capital and investment plans for Mid-Caps impacted by current economic uncertainty. Specifically, the guarantee will address the liquidity needs of Danish entities, providing benefits such as higher financing volumes, risk-taking support, and reduced collateral requirements thereby alleviating some of the pressures faced by the real economy and contributing to job security and growth.
For the Financial Intermediary, which is a first time EIB counterpart, the guarantee will allow reduction in risk weights, perception of risk and, more importantly, will create additional lending capacity. The EIB intervention through the LRS product, which is not readily available in the market, is expected to carry a strong signalling effect thereby maximizing the positive impact on the economy.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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