BE LOAN FOR SMES - GENDER EQUALITY AND REFUGEES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The Multi-Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) will support eligible investments carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy.
The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries carrying out projects fulfilling three targets: (i) at least 30% should finance projects that benefit refugees; (ii) at least 30% should finance projects that improve gender equality; (iii) at least 30% of the sub-projects should be located in cohesion regions.
The operation eases financial constraints for SMEs and Mid-Caps in Italy and is expected to also support gender equality as well as those final beneficiaries that ultimately support refugees, to live in dignity in reception centres and/or integrate to the host communities through employment and entrepreneurship. It will also strengthen EU's economic, social and territorial cohesion. The operation addresses the failure in financial markets for SMEs and Mid-Caps arising from limited access and/or high cost of financing charged by creditors as a result of information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring. The operation is expected to also generate positive externalities benefitting the society at large and the broader economy through supporting gender equality, refugees and cohesion regions. Through an intermediated approach, the Bank will provide financing with favourable terms to final beneficiaries which could not be reached otherwise and give a strong signal to the market for availability of financing for social projects. Additionally, since it's the first operation with Banca Etica, with a focus on refugees, gender equality and cohesion regions, the intermediary will also be offered non-financial support throughout implementation to deal with the specificities of the operation.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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