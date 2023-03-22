BST GREEN ENERGY MORTGAGES PT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Industrie - Baugewerbe/Bau
The project consists of a securitisation of a loan portfolio comprising residential mortgage backed securities of Banco Santander Totta (BST), a subsidiary of the Group. Through the EIB operation, BST will originate a new portfolio of energy efficiency loans, for high energy performing new buildings and the renovation of existing buildings undertaken by individuals and homeowners associations, and other eligible investments undertaken by small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps across Portugal.
Building upon the experience gained through prior standard operations with entities of Banco Santander across the European Union (EU) under the PPG entailing access to finance for SMEs/Midcaps, the proposed operation seeks to facilitate investments with high climate action content in Portugal through BST.
The operation will target investments in Climate Action initiatives, more specifically energy efficiency investments in buildings by individuals (new construction and renovation) and potentially other energy efficiency investments by SMEs and MidCaps carried out in Portugal. Some of the projects are expected to be located in less developed and cohesion regions. Financial intermediaries such as Banco Santander SA ("Santander" or the "Group") play a central role in such transition, as financing is a key element to unlock the investments required to implement it. Tackling climate change is indeed a key objective of Santander as it has publicly unveiled its commitment to mobilise green finance lending for EUR 120bn between 2019 and 2025; to achieve this target, Santander is supporting its customers by developing tailor-made financial products and services to promote the green transition. In this context, the envisaged operation will allow Banco Santander Totta SA ("BST"), a subsidiary of the Group in Portugal, to increase its financing with high climate-action content to the real economy. On project quality, the projects are supported by adequate capabilities / governance of the promoter.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.