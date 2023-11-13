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UCL RO SMES MID-CAPS & CLIMATE ACTION MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2023 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juni 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2023
20230208
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UCL RO SMES MID-CAPS & CLIMATE ACTION MBIL
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to Unicredit Leasing Corporation (UCL) to finance eligible investments promoted by small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps.

The aim is to support small/medium projects carried out by the above beneficiaries through term loans and leasing schemes in Romania. At least 20% will be dedicated to Climate Action.

Additionality and Impact

The project will enhance access to finance to SMEs and MidCaps in Romania, including for undertaking investments in energy efficiency, renewable energy, low carbon transport and climate friendly agricultural projects. The operation is expected to contribute to the EIB transversal objective of Climate Action (20%). Through an intermediated approach, the Bank will reach SMEs and MidCaps financing small and mid-size projects, which could otherwise not be reached. The intermediary is a repeat EIB counterpart with positive track record and significant experience in deploying EIB funds. In addition, the operation supports the financial intermediary's sustainability strategy, increasing its lending in the sector and diversifying its funding sources. The project addresses a number of market failures: From the continuously existing and further widening financing gap stemming from higher interest rates for SMEs, the gap in long tenor financing for Climate Action projects. The project is expected to have positive economic effect via employment creation by SMEs in Romania. EIB is providing adequate financing sources in terms of pricing and longer maturities. The EIB's contribution will be most visible on the financial contribution side by accelerating the fundraising and crowding in other financiers via signalling effect about the quality of the Intermediary.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
13 November 2023
24 November 2023

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen