FRANFINANCE CA&ES LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists of a loan to Société Générale to be utilised by Franfinance (Leasing subsidiary operating through a vendor network in France) to provide leases to small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps.
The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries, including those implementing projects in the field of Climate Action and Circular Economy.
The operation will provide funding to the promoter, Franfinance, a subsidiary of Société Générale, with the aim of generating additional lending to French SMEs (70% of the volume) and MidCaps (30%). Franfinance will use the funding to provide loans and finance leasing (originated via a network of vendors) in favour of SMEs and Midcaps. Recent surveys carried out by the Banque de France on this market segment signal a decline in the approval of loans to purchase tangible assets, as well as an increase of interest rates. The availability of long-term funding is also a constraint. The operation foresees that at least 15% of the investment volume will be dedicated to Climate Action projects, mainly supporting energy efficiency and renewable energy investments. An additional 15% will be dedicated to Circular Economy, in the form or the refurbishment and re-lease of used goods and machinery.
The EIB's intervention will support French SMEs' and Midcaps' access to finance in a difficult economic environment due to the remaining impacts of the pandemic, the war in Ukraine and the resulting delays in supply chains, and the inflation.
With its ambition to finance at least 30% Climate Action and Circular Economy sub-projects, the operation will contribute to EU and national policy objectives. The intervention aims to contribute to generate positive environmental externalities and support the ecological transition.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.