REGIONE TOSCANA EU BLENDING

The Operation eases financial constraints for SMEs and Midcaps in the Regione Toscana and is also expected to support green and innovative projects and companies. The Operation addresses the failure in financial markets for SMEs and Midcaps arising from limited access and/or high cost of financing charged by creditors as a result of information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring. The Operation is also expected to contribute to financing of smaller innovative companies, which generate significant positive externalities through the creation of innovative processes, products or services and through skills development in the Regione Toscana. A part of the Operation will be also dedicated to climate action & environmental sustainability, thus facilitating the green transition of the economy.

EIB funding will be blended with EU structural funds and will thus contribute to the regional development plan. Some companies will be located in the areas affected by recent flooding.