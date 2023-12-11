BT ENHANCED SUPPORT SMES AND MID-CAPS

Operation aims to help mitigate market failure of SME and Mid-Caps' insufficient access to long term funding for their investments at low financing costs.

By addressing these market gaps, which are more acute in Romania compared to EU average, project in particular supports strengthening of EU's economic, social and territorial cohesion (a large majority of the allocations are expected to be implemented in cohesion regions) and it also mitigates gap in financing for small to mid-size Climate Action & Environmental Sustainability projects with a 20% green window.





Furthermore, synthetic securitisation guarantee is a new & innovative capital management tool in the Romanian market. EIB's participation will create a signalling effect to other IFIs and hence contribute to the development of the capital market in the country.

Finally, the availability of Green Gateway advisory support package would contribute to the capacity building at the Intermediary.



