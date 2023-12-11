BT ENHANCED SUPPORT SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists of a synthetic securitisation guarantee on an existing portfolio of assets, which aims to stimulate new eligible lending to small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps.
The aim is to enable the financial intermediary to provide new loans to eligible beneficiaries. About 20% of the new portfolio allocations will be specifically dedicated to Climate Action & Environmental Sustainability.
Operation aims to help mitigate market failure of SME and Mid-Caps' insufficient access to long term funding for their investments at low financing costs.
By addressing these market gaps, which are more acute in Romania compared to EU average, project in particular supports strengthening of EU's economic, social and territorial cohesion (a large majority of the allocations are expected to be implemented in cohesion regions) and it also mitigates gap in financing for small to mid-size Climate Action & Environmental Sustainability projects with a 20% green window.
Furthermore, synthetic securitisation guarantee is a new & innovative capital management tool in the Romanian market. EIB's participation will create a signalling effect to other IFIs and hence contribute to the development of the capital market in the country.
Finally, the availability of Green Gateway advisory support package would contribute to the capacity building at the Intermediary.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.