CDP MIDCAP LOAN II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Financing of eligible investments promoted by Italian mid-cap companies in Italy and other EU Member States, operating in manufacturing, agri-food and other sectors and services, also contributing to the innovation and climate and environmental sustainability objectives.
Financing of small/medium projects carried out by medium-sized enterprises (Mid-caps) and small and medium enterprises (SMEs).
The combination of high interest rates and tightening credit standards is posing major barriers to investments for Italian firms, which largely depend on availability of external financing to fund their R&D and capital expenditures. Private investments generally create positive externalities as they stimulate increasing capital returns on the aggregate level of an economy and help building up a stock of knowledge capital. The proposed Multiple Borrower Intermediated Loan aims at financing investments promoted by small and mid-sized companies primarily in Italy and, potentially, other EU countries. This would enable broader access to credit markets as well as diversification of funding sources, eventually responding to one of the key objectives of the Capital Market Union. Moreover, EIB funds will be channelled to eligible projects through Cassa depositi e prestiti (CDP) at particularly attractive pricing and tenor conditions, thus resulting in a significant financial value added for the final beneficiaries.
The technical assistance provided by the EIB will help CDP identifying, promoting and monitoring eligible investments aligned with Climate Action and Environmental Sustainability objectives.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.