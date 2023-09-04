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EDUCATION LOIRE ATLANTIQUE

Unterzeichnung(en)

Betrag
95.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 95.000.000 €
Bildung : 95.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/11/2023 : 95.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/09/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION LOIRE ATLANTIQUE
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 August 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/11/2023
20230033
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDUCATION LOIRE ATLANTIQUE
DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 95 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet financera la construction, la reconstruction ou la rénovation de collèges sous la responsabilité du Département de Loire-Atlantique. En particulier, il concerne l'amélioration de l'accessibilité, des cours et des installations sanitaires, ainsi que les équipements numériques.

Le but est adapter l'offre scolaire aux évolutions de la demande locale, favoriser la mixité sociale et améliorer l'aménagement des espaces de vie. Le projet vise aussi à améliorer l'efficacité énergétique des infrastructures du parc scolaire et en renforcer la résilience face aux risques des changements climatiques.

Additionality and Impact

The new and upgraded infrastructure financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in terms of pedagogical fit, energy efficiency, quality, health and safety, improving the provision of lower-secondary education. The Project will therefore contribute to addressing market failures in education by financing infrastructure that will favour positive externalities, including inclusive economic growth and increased productivity knowledge externalities, as well as climate and environmental externalities.

 

EIB financing contributes to diversifies the Department's financing sources and brings long term tenor and disbursement period, in addition to an affordable pricing.



Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet ne concerne pas de nouvelles technologies ou méthodologies spécifiques. Toutes les composantes répondront aux réglementations thermiques actuelles (normes RT2012 et RE2020, selon la date de délivrance de permis de construire) qui sont la transposition nationale des Directives de l'UE. Pour certaines opérations particulières, les performances souhaitées pourront aller au-delà de la réglementation. Le Département ne cherchera pas à obtenir de labels spécifiques de durabilité environnementale.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (notamment les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE, tel que requis.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
4 September 2023
8 November 2023
Weitere Unterlagen
12/09/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION LOIRE ATLANTIQUE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION LOIRE ATLANTIQUE
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
167873584
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230033
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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12/09/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION LOIRE ATLANTIQUE
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EDUCATION LOIRE ATLANTIQUE
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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