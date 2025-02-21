ESB G4M ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists of a "Linked Risk Sharing Guarantee" on a new loan portfolio provided by the intermediary, ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD (ERSTE or ESB), to mid-caps in Croatia.
Through the intermediary, the aim is to support the final beneficiaries in funding their investment and growth efforts as well as their working capital needs. The EIB guarantee will also enhance ESB's lending capacity and risk appetite on a "semi-granular" portfolio of mid-cap loans which will benefit from a financial advantage in their risk pricing and cost of lending. Additionally, the EIB support will attract diverse funding sources for Croatian mid-cap businesses.
This Linked risk sharing operation is designed to provide support to Mid-caps in Croatia in order to foster their access to finance and contribute to the long-term economic growth. The proposed risk sharing operation target Croatian MidCaps, a segment of the Croatian business fabric which is not covered by other
National and European initiatives. Specifically, the guarantee will address the funding needs of Croatian midcaps in their growth ambitions, providing benefits such as higher financing volumes, risk-taking support, or reduced collateral requirements thereby alleviating some of the pressures faced by the real economy and contributing to job security and growth.
The Financial Intermediary of the present operation is an established player in the target market and a repeat client of the EIB Group, having successfully implemented previous operations. The guarantee may alleviate capital and credit related concerns of the Financial Intermediary and thereby free up additional lending capacity. The operation is expected to carry a signalling effect, thereby crowding in other parties.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.