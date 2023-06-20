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BNPP ABS FOR CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 400.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/07/2023 : 8.500.000 €
18/07/2023 : 9.500.000 €
18/07/2023 : 15.200.000 €
18/07/2023 : 366.800.000 €
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Related public register
22/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BNPP ABS FOR CLIMATE ACTION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Mai 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/07/2023
20220972
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BNPP ABS FOR CLIMATE ACTION
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will support energy efficiency and possibly other climate action projects to be implemented by private individuals across the EU, with a particular focus on France.

The aim is to enhance access to finance for individuals implementing small/medium projects in the field of energy efficiency and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
20 Juni 2023
18 Juli 2023
Weitere Unterlagen
22/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BNPP ABS FOR CLIMATE ACTION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BNPP ABS FOR CLIMATE ACTION
Datum der Veröffentlichung
22 Jun 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
168136930
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220972
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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BNPP ABS FOR CLIMATE ACTION
Datenblätter
BNPP ABS FOR CLIMATE ACTION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen