SIMEST LOAN FOR SMES&MIDCAPS AND INNOVATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists of a Multi Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to SIMEST S.p.A.
The aim is to support the growth and expansion of Italian small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps across the EU. The project also includes specific climate action and innovation windows.
The Project facilitates access to finance for Italian SMEs and Mid-Caps for their growth and expansion in Italy and in other countries inside the EU. With its dedicated windows, the Project is also expected to support green projects and investments in innovation or innovative companies. The Project addresses a number of market failures, such as failure in financial markets for provision of financing for SMEs and Mid-Caps, arising from limited access and/or high cost of financing charged by creditors as a result of information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring. This is particularly the case for innovative companies and those with internationalisation objectives due to higher perceived risks. In addition, it is expected to generate positive externalities through the creation of innovative processes, products or services and through skills development and upgrading; as well as reducing dependency on energy imports by contributing towards increasing security of renewable energy supply. Through an intermediated approach, the Bank will provide financing with favourable terms to final beneficiaries which could not be reached otherwise.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.