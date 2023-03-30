JYSKE BANK LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists of a loan to finance small and medium-sized enterprises (SMEs) in Denmark, including a dedicated Climate Action window.
The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries.
The operation will provide funding to the Borrower, Jyske Bank A/S, with the aim of generating additional lending to Danish SMEs, Midcaps and Public Sector and other private eligible entities. Jyske Bank's leasing subsidiary Jyske Finans will act as main Intermediary of the EIB funds. The operation is focused on SMEs and Midcaps, and it is thus expected to improve access to finance in this sector, and hence its competitiveness and productivity. The EIB loan attractive pricing will allow Jyske Bank to offer more favourable financing conditions (longer maturities, lower and flexible rates) to final beneficiaries. Through the green window dedicated to Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) the operation is expected to contribute to investments in sustainable urban mobility and energy efficiency thus helping to reduce negative externalities and GHG emissions.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.