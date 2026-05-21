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        TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM

        Unterzeichnung(en)

        Betrag
        236.239.073,9 €
        Länder
        Sektor(en)
        Polen : 236.239.073,9 €
        Dienstleistungen : 236.239.073,9 €
        Unterzeichnungsdatum
        1/06/2026 : 236.239.073,9 €
        Andere Links
        Related public register
        11/06/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM
        Zugehörige Pressemitteilungen
        EIB backs Poland’s Allegro with PLN 1 billion to supercharge AI and e-commerce innovation

        Übersicht

        Veröffentlichungsdatum
        11 Juni 2026
        Projektstatus
        Referenz
        Unterzeichnet | 01/06/2026
        20220928
        Projekttitel
        Projektträger – Finanzintermediär
        TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM
        ALLEGRO SP ZOO
        Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
        Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
        PLN 1000 million (EUR 235 million)
        PLN 2636 million (EUR 620 million)
        Ort
        Sektor(en)
        Beschreibung
        Ziele

        The project supports the Promoter's research, development and innovation (RDI) investments in the field of IT and advanced digital technologies, which contribute to the realisation of its medium-term business objectives and strategic priorities. The activities will take place primarily in the Promoter's technical centres in Poland between 2026 and 2030.

        The project aims to support the Company in their research, development and innovation works, which are expected to generate positive knowledge, technology and environmental externalities, thanks to their contribution to the digitalisation of the retail and logistics ecosystems in Poland.

        Umweltaspekte
        Auftragsvergabe

        The project's activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by the EIA Directive 2014/52/EU, therefore no EIA is required.

        The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

        Phase
        In Prüfung
        Genehmigt
        Unterzeichnet
        21 Mai 2026
        1 Juni 2026
        Weitere Unterlagen
        11/06/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM
        Andere Links
        Zugehörige Pressemitteilungen
        EIB backs Poland’s Allegro with PLN 1 billion to supercharge AI and e-commerce innovation

        Haftungsausschluss

        Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
        Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

        Dokumente

        Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM
        Datum der Veröffentlichung
        11 Jun 2026
        Sprache
        Englisch
        Bereich
        Finanzierung
        Nummer des Dokuments
        173467341
        Thema
        Umweltinformationen
        Art des Dokuments
        Formblatt ökologische und soziale Aspekte
        Projektnummer
        20220928
        Sektor(en)
        Dienstleistungen
        Regionen
        Europäische Union
        Länder
        Polen
        Öffentlich zugänglich
        Jetzt herunterladen
        or Link zum projekt
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        11/06/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM
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        TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM
        Datenblätter
        TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM
        Zugehörige Pressemitteilungen
        EIB backs Poland’s Allegro with PLN 1 billion to supercharge AI and e-commerce innovation

        Aktuelles und Storys

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        Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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        „Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

        Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

        Weitere Veröffentlichungen