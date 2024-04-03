EDUCATION BRETAGNE

The new and upgraded infrastructure financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in terms of pedagogical fit, energy efficiency, quality, health, and safety, improving the provision of upper-secondary education. Through the support to education activities, the Project will favour positive externalities, including inclusive economic growth and increased productivity knowledge externalities, as well as climate and environmental externalities.





The EIB will offer financing conditions that can not be found in the market, such as a five years availability period, longer maturity and grace period, very flexible tranches, sculpted reimbursements. EIB loan will also contribute to the diversification of the borrower's funding structure. It also has a positive signalling effect to other financiers.