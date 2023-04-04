ISP LOAN TO MIDCAPS FOR R&D AND INNOVATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists of a loan to Intesa Sanpaolo to support mid-caps in Italy. A 30% will contribute to innovation, in line with "Transition 4.0", the Italian government's programme.
The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries.
The uncertainties in the global economy due to the pandemic, the war in Ukraine, energy crisis, and rising interest rates have exacerbated the known difficulties that Mid-caps and especially innovative Mid-caps experienced in accessing cost-effective, long-term finance. These difficulties arise from the smaller scale of activities, uncertainties in the market and inherent riskiness of innovation activities leading to lower rates of return and higher risk of failure. The EIB financing would help Mid-caps to alleviate the immediate negative effects of the economic uncertainties by offering financing to strengthen their competitiveness and build-up their future resilience through the investments in capital goods, RDI and digitalization. The project will support existing jobs, creation of new jobs and growth through investments in productive assets and innovation in Italy, which is lagging behind its EU peers in technological development and digitalization. The Financial Intermediary, which has long experience in allocating EIB financing, will benefit from bespoke financing terms, such as flexible drawdowns that adapt to the underlying loan to the Mid-cap.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.