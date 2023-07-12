AMPLIFON INNOVATION DIGITALISATION HEARING CARE

The Project concerns innovations in hearing care, particularly around digital health solutions to provide the best hearing care. The Company provides hearing tests, help selecting and fitting the appropriate device and patient/caregiver support through their retail physical locations, call centres, as well as via digital solutions. The products and services developed from the Project will improve social inclusion of people suffering from hearing impairment, while lowering risk of injury and possibly postponing dementia onset. Thus, the social value of the project is considered to be positive and over and above the financial return.

The Borrower will benefit from the access to stable and long-term funding and additional flexibility in terms of availability period, number of drawdowns and competitive pricing. Furthermore, additional contribution stems from a diversification of Amplifon's funding sources, as well as a positive signalling effects and crowding-in of other financiers.