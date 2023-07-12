AMPLIFON INNOVATION DIGITALISATION HEARING CARE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project will finance the promoter's investments in innovations, digitalisation, advanced skills and technologies in hearing care.
The aim is to improve hearing care products and services through innovation and digitalisation.
The Project concerns innovations in hearing care, particularly around digital health solutions to provide the best hearing care. The Company provides hearing tests, help selecting and fitting the appropriate device and patient/caregiver support through their retail physical locations, call centres, as well as via digital solutions. The products and services developed from the Project will improve social inclusion of people suffering from hearing impairment, while lowering risk of injury and possibly postponing dementia onset. Thus, the social value of the project is considered to be positive and over and above the financial return.
The Borrower will benefit from the access to stable and long-term funding and additional flexibility in terms of availability period, number of drawdowns and competitive pricing. Furthermore, additional contribution stems from a diversification of Amplifon's funding sources, as well as a positive signalling effects and crowding-in of other financiers.
The innovation and digitalisation activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per the EIA Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the promoter to apply those rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.