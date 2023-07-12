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AMPLIFON INNOVATION DIGITALISATION HEARING CARE

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 17.500.000 €
Frankreich : 28.000.000 €
Spanien : 31.500.000 €
Italien : 227.500.000 €
Industrie : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2024 : 2.500.000 €
26/06/2024 : 4.000.000 €
26/06/2024 : 4.500.000 €
26/06/2024 : 6.500.000 €
14/07/2023 : 15.000.000 €
14/07/2023 : 24.000.000 €
14/07/2023 : 27.000.000 €
26/06/2024 : 32.500.000 €
14/07/2023 : 39.000.000 €
14/07/2023 : 195.000.000 €
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20/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMPLIFON INNOVATION DIGITALISATION HEARING CARE
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Italien: EIB stellt Amplifon 350 Millionen Euro für Innovationen bereit
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Oktober 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/07/2023
20220873
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMPLIFON INNOVATION DIGITALISATION HEARING CARE
AMPLIFON SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
EUR 709 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's investments in innovations, digitalisation, advanced skills and technologies in hearing care.

The aim is to improve hearing care products and services through innovation and digitalisation.

Additionality and Impact

The Project concerns innovations in hearing care, particularly around digital health solutions to provide the best hearing care. The Company provides hearing tests, help selecting and fitting the appropriate device and patient/caregiver support through their retail physical locations, call centres, as well as via digital solutions. The products and services developed from the Project will improve social inclusion of people suffering from hearing impairment, while lowering risk of injury and possibly postponing dementia onset. Thus, the social value of the project is considered to be positive and over and above the financial return.

The Borrower will benefit from the access to stable and long-term funding and additional flexibility in terms of availability period, number of drawdowns and competitive pricing. Furthermore, additional contribution stems from a diversification of Amplifon's funding sources, as well as a positive signalling effects and crowding-in of other financiers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The innovation and digitalisation activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per the EIA Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the promoter to apply those rules.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
12 Juli 2023
14 Juli 2023
Weitere Unterlagen
20/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMPLIFON INNOVATION DIGITALISATION HEARING CARE
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMPLIFON INNOVATION DIGITALISATION HEARING CARE
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169397414
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220873
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
EU-Länder
Spanien
Frankreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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AMPLIFON INNOVATION DIGITALISATION HEARING CARE
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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