Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Energie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2023 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for parc photovoltaïque au sol La Menuiserie - Vouneuil sous Biard
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque au sol La Rousselière - La Chapelle Bâton
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque au sol - Châteauneuf-sur-Charente
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque - Vivonne
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for parc éolien Le Rochereau III - Champigny en Rochereau
Related public register
04/01/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale solaire photovoltaique - Coulombiers
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - to environmental information for centrale photovoltaïque au sol "Le Marchais" - Dangé-Saint-Romain
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale solaire photovoltaïque - Poitiers

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2023
20220758
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY
SOREGIES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 578 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Soregies is a local energy company in France. The project will finance its investment programme over the period 2023-2026, consisting in regulated electricity distribution investments and a pipeline of small scale solar photovoltaic and wind power plants.

Cette opération contribue à la réalisation des objectifs de l'UE en matière de renouvelables, d'énergie et de climat, notamment la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la lutte contre le changement climatique.

Additionality and Impact

The investment programme will increase renewable capacity with many small-scale renewable schemes as well as connect new users and modernise the electricity distribution network in France.

This programme is eligible for investEU under the Sustainable Infrastructure Window item 1.a (renewable generation) and 1.c (sustainable energy infrastructure). The project is eligible under the EIB Energy Lending Policy, is consistent with the EIB Climate Bank Roadmap and contributes to the Bank's renewable energy and climate objectives and to the EU Economic, Social and Territorial Cohesion by investing in EIB Cohesion Priority regions.

The distribution investment programme will improve reliability and security of supply which have public good dimensions and will enable the integration of low-carbon energy source (renewables), which contributes to reduce negative environmental externalities.

The programme's overall economic viability is expected to be very good.

The Promoter is an experienced local utility involved in energy distribution networks and generation and has the necessary capacity to manage the implementation of the Programme and operate the assets over the term of the loan. Overall, the project quality and results is expected to be very good.

The Bank will provide a long-term loan which is not easily available with local commercial banks, and the Bank's financing will contribute to make the investment more cost-efficient.

The project would not have been carried out (to the same extent) by the EIB without the InvestEU support. The EIB's financing will have a significant signalling effect in the context of both Climate Action aiming at accelerating Paris aligned project and RePower initiative.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet comprend des éléments qui peuvent relever de l'annexe II de la directive EIE (2011/92/UE telle que modifiée par 2014/52/UE), obligeant les autorités compétentes à déterminer si une EIE est requise. Les impacts qui peuvent généralement être attendus pour certains projets concernent l'impact visuel, le dégagement de la végétation, la collision et l'électrocution des vertébrés volants, les champs électromagnétiques, les nuisances sonores et les perturbations pendant la construction, ainsi que les incidences possibles sur la faune et la flore protégées (Habitats 92/43/CE et Oiseaux 2009/147/CE). Aucune réinstallation de la population locale n'est envisagée. Le devoir de diligence environnemental et social suivra les procédures et les normes de la BEI. Les impacts réels ainsi que les mesures d'atténuation prévues seront examinés au cours de l'évaluation. Le projet devrait contribuer aux objectifs d'action pour le climat et de durabilité environnementale (CA&ES), en particulier en matière d'atténuation du changement climatique.

La BEI exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés pour la mise en oeuvre du projet fassent l'objet d'appels d'offres conformément à la législation de l'UE applicable en matière de marchés publics, à la directive 2014/23/UE/2014/24/UE/UE/25/UE, le cas échéant, ainsi qu'à la directive 92/13/CEE (modifiée 2007/66/UE) telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'UE, avec publication des avis d'appels d'offres au Journal officiel de l'UE, le cas échéant.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
18 Oktober 2023
20 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for parc photovoltaïque au sol La Menuiserie - Vouneuil sous Biard
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque au sol La Rousselière - La Chapelle Bâton
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque au sol - Châteauneuf-sur-Charente
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque - Vivonne
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for parc éolien Le Rochereau III - Champigny en Rochereau
04/01/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale solaire photovoltaique - Coulombiers
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - to environmental information for centrale photovoltaïque au sol "Le Marchais" - Dangé-Saint-Romain
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale solaire photovoltaïque - Poitiers

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for parc photovoltaïque au sol La Menuiserie - Vouneuil sous Biard
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
187700305
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220758
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque au sol La Rousselière - La Chapelle Bâton
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
187702641
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220758
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque au sol - Châteauneuf-sur-Charente
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
187690902
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220758
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque - Vivonne
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
187702642
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220758
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for parc éolien Le Rochereau III - Champigny en Rochereau
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
187695252
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220758
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169464757
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220758
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale solaire photovoltaique - Coulombiers
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
187710206
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220758
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - to environmental information for centrale photovoltaïque au sol "Le Marchais" - Dangé-Saint-Romain
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
187700304
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220758
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale solaire photovoltaïque - Poitiers
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
187701322
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220758
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for parc photovoltaïque au sol La Menuiserie - Vouneuil sous Biard
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque au sol La Rousselière - La Chapelle Bâton
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque au sol - Châteauneuf-sur-Charente
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale photovoltaïque - Vivonne
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for parc éolien Le Rochereau III - Champigny en Rochereau
Related public register
04/01/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale solaire photovoltaique - Coulombiers
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - to environmental information for centrale photovoltaïque au sol "Le Marchais" - Dangé-Saint-Romain
Related public register
16/01/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY - Link to environmental information for centrale solaire photovoltaïque - Poitiers
Andere Links
Übersicht
SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY
Datenblätter
SOREGIES NETWORK & RENEWABLE ENERGY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen